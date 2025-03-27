شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الشكور :محمد شاهين في شخصية وسام الصعبة يقدم أحد أفضل أدواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد محمود عبد الشكور بأداء الفنان محمد شاهين فى مسلسل لام شمسية، وعلق على صفحته على فيس بوك قائلا:"كان دوما ممثلا معتبرا ولافتا، ولكنه هنا يرتدي قناعا فوق قناع الشخصية، فإذا كان التشخيص هو فن الايهام والتظاهر والادّعاء، فإن شاهين يقدم تظاهرا وإدعاء داخل التظاهر والادّعاء الأصلي، وسام يجب أن يقنعنا بأنه شخص طيب، وأنه صادق في مظلوميته، وأنه ناجح في الخداع، يمارس ذلك ببساطة ودون تكلف، ومثلما يتنفس، وكأن الكذب قد صار أسلوب حياة، لا يستطيع أن يعيش بدونه، أو كأنه صدّق نفسه من كثرة الخداع"

وأضاف محمود عبد الشكور: وسام الذي نراه يقرأ في المستشفى سيرة " الشطّار" لمحمد شكري، يمارس أيضا "الشطارة"، والتي تعني عند العرب " اللصوصية" وقطع الطريق، وأدواته دوما حاضرة: ثبات انفعالي خارق، ونعومة ماكرة.

واستكمل محمود عبد الشكور:قد يثور دفاعا عن نفسه، وقد يحرّك القلم لاشعوريا في عصبية وقلق، وهو يتلقى من أمه تليفونيا خبر إعلان نيللي عن تعرض الطفل يوسف للتحرش، وقد تتقلص ملامح وسام تأثرا بعد أن وجد زوجته غارقة في دمائها على الأرض، لكنه هاديء عموما، بل شديد البرود، والقناع ثابت لا يتغير كجزء من الوجه الكذوب، وأظن أن وراء هذه الشخصية حكاية غريبة صنعتها على هذا النحو.

واختتم محمود عبد الشكور كلامه قائلا: تخيلوا أن ممثلا باذخ الموهبة والحرفة مثل محمد شاهين لا يجد له مكانا في السينما، ولا تستفيد به على الإطلاق عجبي !!

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