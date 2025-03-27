شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحيي حفل عيد الفطر 2 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمد نور نجم فريق واما حفلا غنائيا في جدة ضمن حفلات عيد الفطر المبارك يوم 2 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب محمد نور مع الشاعر عليم في أغنية جديدة بعنوان "نور"، من ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى هشام البنا، ومن يتم طرحه الأيام المقبلة على جميع منصات السوشيال ميديا.

وكان طرح نور مؤخرا أغنيته الجديدة بعنوان "رجوع مفيش" على "يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية، من كلمات عمر عبدة على، ألحان عمر الشازلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا.

وسبق وعرض للفنان محمد نور مؤخرًا، فيلم "الحب بتفاصيله" والذى يعتبر عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.