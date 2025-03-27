موعد طرح فيلم ريستارت بعد تأجيله.. وهذه تفاصيل شخصية تامر حسني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 01:24 مساءً - يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق فيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني، لاسيما وأنه شهد تأجيلًا أكثر من مرة، كان آخرها خروجه من موسم أفلام عيد الفطر 2025، رغم أنه جاهز للعرض منذ شهور عدة. "ريستارت" يفتتح موسم أفلام عيد الأضحى وقررت الشركة المنتجة لفيلم تامر حسني الجديد، طرح "ريستارت"، نهاية شهر مايو المقبل، ليفتتح موسم أفلام عيد الأضحى 2025 مُبكرًا، حيث ينافس في شباك التذاكر قبل حلول الموسم بنحو أسبوعين تقريبًا. تامر حسني وحلم الزواج من عفاف ويظهر تامر حسني، خلال أحداث فيلم "ريستارت" في شخصية "محمد"، الذي يعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من "عفاف" مؤثرة صغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن سيقف المال عائقًا في طريقهما ، ليقررا التعاون مع عائلتهما الكوميدية لملاحقة الشهرة عبر الإنترنت.

رسالة من تامر حسني لجمهوره وكان من المُقرر طرح "ريستارت" في موسم أفلام الصيف الماضي، إلا أنه تأجل آنذاك لعدم الانتهاء من التصوير. وفي شهر سبتمبر الماضي، كشف تامر حسني عبْر خاصية الـ"ستوري" على حسابه بـ"إنستغرام"، الموعد الجديد؛ حيث كتب قائلاً: "سمعت من بعض الأخبار أن فيلم ريستارت ميعاده تغيّر لرأس السنة، تقريباً دي اجتهادات بعض المواقع". متابعاً: "الحقيقة ميعاده متغيّرش، ولسه ميعاده الرسمي لحد دلوقتِ في عيد الفطر المقبل، إن شاء الله، زي ما قلت قبل كده، كلّ الحب للجميع". تفاصيل "ريستارت" ويتضمن فيلم تامر حسني الجديد، أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، والتي تتقاسم معه بطولة "ريستارت"؛ حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تليفزيونية: "أنا بغني في الفيلم، عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية".

فيلم "ريستارت" من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق. ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد، كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين.

ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

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