نقل إيناس النجار للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية أدخلتها في غيبوبة

وعكة صحية مفاجئة

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الحلانجي أحدث أعمالها

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 01:24 مساءً - تعرضت الفنانةلوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، وتم نقلها للمستشفى واحتجازها في غرفة الرعاية المركزة وذلك بعدما دخلت في غيبوبة.كتبت شقيقتها سوار النجار منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام طالبت فيه متابعيها بالدعاء لها وقالت نصاً " يارب اشفيها والنبي يااااااارب ما تحرمنيش منها بحق الايام المفترجة يارب العالمين يا قادر على كل شيء ارجوكم ادعولها الوضع حرج وايناس محتاجة كل دعوة ارجوكم هي في غيبوبة ادعولها".تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المنشور، وقاموا بالدعاء لها بتجاوز هذه الأزمة، خاصة وأنها كانت بحالة صحية جيدة طوال الفترة الماضية.الجدير بالذكر أنه يعرض خلال شهر رمضان الجاري لإيناس النجار مسلسل "الحلانجي"، ويشاركها البطولة كل من محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، عمرو رجب، ومحمد لطفي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.وتدور أحداث العمل حول نجار يعمل محتالًا محترفًا لحساب مجموعة متورطة في أنشطة غير قانونية، إلا أن الأمور تنقلب عليه، ليجد نفسه ضحية لمؤامرة تُدخله السجن، حيث يبدأ رحلة جديدة لاستعادة حياته والانتقام ممن تسببوا في سقوطه.

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