هل سيقدم الأمير هاري وثائقيًا جديدًا عن والدته الأميرة ديانا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 01:24 مساءً - عام 2022، ضجت الصحف البريطانية ووسائل التواصل الاجتماعي، بفيلم وثائقي للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والذي عُرض على منصة "نتفلكس" وأحدث ضجة واسعة حينها، حيث تطرقا للحديث عن حياتهما منذ لقائهما الأول حتى قرارهما بالتخلي عن العمل كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية، والآن تظهر بعض الأنباء عن إصدارهما وثائقيًا جديدًا عن وفاة الأميرة ديانا، التي رحلت عن عالمنا عام 1997.

الأمير هاري يستعد لإحياء الذكرى الثلاثين لرحيل والدته

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كشفت صحيفة "Dailymail" البريطانية عن مصادر مقربة لدوق ودوقة ساسكس، أنه عُرض على الأمير هاري وميغان ماركل عقدٌ جديد من نتفليكس لإنتاج فيلم وثائقي عن وفاة الأميرة ديانا، وإذا تمت الموافقة سيتم عرضه عام 2027، ويكون مكوّنًا من ثلاثة أجزاء، إحياءً للذكرى الثلاثين لوفاتها في حادث سيارة مأساوي في باريس.

كما صرّح مصدر مقرب: "الفكرة هي أن يكون مشروعًا فرديًا لهاري، بالإضافة إلى تقديمه وسرد أحداث المسلسل بنفسه، ليس فقط للحديث عن المرأة التي عرفها كأمّه، بل أيضًا لاستعراض دورها كرمزٍ اجتماعي وثقافي خالد لا يزال محبوبًا لدى الكثيرين حتى يومنا هذا".

وأضاف المصدر أنه على الرغم من عدم الاتفاق على أي شيء، إلا أن الحديث عن المسلسل يُدار بشكل إيجابي، وقد يراه الأمير هاري بمثابة خطوة نحو بناء جسور مع الأمير ويليام وبقية أفراد عائلته.

ويذكر أن الأمير هاري صرح في مقابلات سابقة بأنه يحرص على تكريم والدته في كل ما يفعله، وأنه "ابن أمه".

وكان قد ظهر هاري، إلى جانب شقيقه الأمير ويليام، في فيلمين وثائقيين منفصلين عن الأميرة ديانا، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لوفاتها عام 2017.

وكان قد عرض فيلم "ديانا، أمنا: حياتها وإرثها" مقابلات مع الأميرين، إلى جانب صور لم تُعرض من قبل، ولقطات أرشيفية، وأفلام منزلية من طفولة ديانا.

وركز الفيلم الوثائقي الآخر، "ديانا، 7 أيام"، على وفاتها وجنازتها، وتأثير ذلك على أقرب المقربين منها، وعلى الجمهور المفجوع. حقق كلا الفيلمين نجاحًا كبيرًا في نسب المشاهدة، وجذبا ملايين المشاهدين.

وثائقي جديد عن الأميرة ديانا مستوحى من مدربتها الخاصة للرقص

أصدرت مدربة الرقص الخاصة بالأميرة الراحلة ديانا؛ "آن ألان"، في سبتمبر من العام الماضي 2024، كتاباً عن مذكراتها Dancing With Diana: A Memoir، كشفت من خلاله عن الجانب الآخر من الأميرة ديانا، الجانب الراقص منها والجمال بداخلها. والآن تسعى "ألان" لتحويل الكتاب إلى فيلمٍ وثائقيٍ جديد.

سيسلط الفيلم الوثائقي- الذي تبلغ مدته 90 دقيقة- الضوء على الفترة التي قامت فيها ألان بتعليم الأميرة ديانا الرقص منذ أوائل عام 1981، وهو الوقت الذي تزوجت فيه من الأمير تشارلز آنذاك، كما سينقل الفيلم للمشاهد كيف قامت ألان بتعليم الأميرة ديانا لمدة تسع سنوات الرقص، بما في ذلك تدريبها للرقص في البيت الأبيض مع الممثل جون ترافولتا وأدائها المبهج لأغنية Uptown Girl لبيللي جويل إلى جانب رقص الباليه.

أيضاً سيركز الوثائقي كيف عملت ألان سراً كمدبة رقص خاصة لديانا من خلال مئات الدروس الأسبوعية التي استغرقت ساعةً واحدة، وكيف كوّنت صداقةً وثيقة معها، التي شاركتها فرحة الأمومة، وزواجها الصعب، وكفاحها مع الشراهة المَرضية.

وقد صرحت ألان في وقتٍ سابق لمجلة People في بيان، "خلال فترة وجودي مع الأميرة، كنت محظوظةً جداً لأنني شهدت ليس فقط حب ديانا العميق للرقص، ولكن أيضاً جانباً أكثر شخصية منها. آمل أن يقدر مشاهدو الفيلم الوثائقي هذه النظرة الجديدة بالإضافة إلى اكتشاف فهم أعمق لمدى روعتها".

وعندما نُشر كتابها، أوضحت ألان أنها كتبت مذكراتها جزئياً من أجل حفيدتها البالغة من العمر أربع سنوات، ومن أجل مشاركة "الجانب الآخر من الأميرة ديانا، الجانب الراقص منها، والجمال بداخلها".

قد ترغبين في معرفة مدربة رقص الأميرة ديانا تروي أسراراً جديدة من حياة الأميرة الراحلة في مذكرات ستُصدر في هذا الموعد

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