هالة صدقي تكشف رأيها في عمليات التجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة هالة صدقي عن رأيها في عمليات التجميل التي يجريها بعض الفنانين مؤكدة أنها مهمة بالنسبة للممثلين ولكن بحذر، مشيرة الى أن هناك نجمات ابتعدن عن المهنة بسبب فشل عملياتهن التجميلية.

قالت هالة صدقي في تصريحات تليفزيونية: “عمليات التجميل مهمة للممثلين، لكن بحرص لأن التمثيل رأس مالنا وفيه نجوم ونجمات قعدوا في البيت، وبطلوا شغل بسبب فشل العمليات وبستغرب البنات الصغيرة لما بيلعبوا في وشهم مع التطورات اللي موجودة”.

يُذكر أن هالة صدقي تشارك في موسم رمضان الحالي بشخصية شادية في مسلسل “إش إش”، حيث كانت قد كشفت أن المخرج محمد سامي عرض عليها دور الفنانة انتصار لشخصية “إخلاص كابوريا”، ولكنها اختارت شادية التي شعرت أنها تحدٍ جديد تمامًا.

وتقدم هالة صدقي من خلاله شخصية المرأة القوية، الخالية من المشاعر حتى لأقرب الناس إليها، لا تفكر سوى في الحصول على أكبر قدر من المال من زوجها، بعد أن شاركته سرقة إخلاص كابوريا في الماضي، وتشعر أن كل شيء من حقها.

مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، ندى موسى، طارق النهري، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي وآخرين.