شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي صالح: أكتب من خيالي و"البشعة" فى ظلم المصطبة كانت مفتاح الفكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب والمخرج أحمد فوزي صالح، مؤلف مسلسل ظلم المصطبة، بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، عن رؤيته الفنية للعمل، وتقديمه لبعض العادات والتقاليد السلبية في بعض المجتمعات، والتي منها "البشعة"، وعن اختياره للممثلين في العمل، وقال: كان لي دور في اختيار الممثلين. وأشكر المنتجة دينا كريم، لأنها مدركة أن المؤلف ليس مجرد كاتب، بل هو منتج فني أيضًا".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : في بداية المشروع، كان المخرج الكبير هاني خليفة هو المسؤول عن الإخراج، وقد أتاح لي مساحة لاقتراح ترشيحاتي للممثلين، وكان هناك توافق بيننا في معظم الاختيارات. أشكره على مجهوده الكبير في تأسيس عالم المسلسل، ورؤيته الإخراجية في اختيار الممثلين والأماكن والعناصر البصرية. كما أشكر الزملاء الذين استكملوا العمل بعده.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ظلم المصطبة



يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

قصة مسلسل ظلم المصطبة



ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة



مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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