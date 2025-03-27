شكرا لقرائتكم خبر عن آية الأبنودى: والدتى شجعتنى والعمل مع ريهام وإياد نصار فرصة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة الشابة آية الأبنودى عن كواليس مشاركها في مسلسل ظلم المصطبة، من بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحى عبد الوهاب، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وقناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية.

وصرحت آية الأبنودى، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 قائلة: "أستاذ هانى خليفة كان شخصا داعما جدا أثناء التصوير، وكان بيطلب بشكل واضح ما يريده من كل فريق العمل، مما سهل عملية التصوير، كما أن العمل مع نجوم كبار مثل ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب كانت فرصة عظيمة وممتعة جدا، كنت أتعلم من الأداء التمثيليى المبهر، بالإضافة إلى مساندتهم الكبيرة داخل مويع التصوير، واحتضانهم ومساندتهم لى".

وتابعت آية الأبنودى مشيرة إلى: "والدتى الإعلامية نهال كمال كانت من أكبر الداعمين لى، لأنها تعرف أننى أريد أن ادخل إىل عالم التمثيل من فترة طويلة، بالرغم من عملى لسنوات كثيرة في مجال الأعلام، ولكنها تعرف أن التمثيل حلمى الأكبر، وكانت دائما تدعمنى وتدعيلى، بالإضافة إلى أصدقائى الذين ساندونى كثيرا".

وأنهت آية الأبنودى تصريحاتها مشيرة إلى: "سعيدة ببداية طريقى فى التمثيل بـ مسلسل ظلم المصطبة، وتجربة أحب أن أكررها مجددا، وفى خلال الفترة المقبلة سأعمل على تطوير نفسى".



الفنانة الشابة ايه الابنودى من مسلسل ظلم المصطبة

يعرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة الـ 11 بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC و قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ظلم المصطبة

يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وهند وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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