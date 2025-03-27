شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراه.. كيف التحق أحمد زكى بالمعهد العالى للفنون المسرحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

فى اختبارات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وجّه الدكتور على فهمى، المشرف على الاختبارات، سؤالًا تقليديًا للطالب أحمد زكى، كما فعل مع جميع المتقدمين: "لماذا تحب الفن؟ ولماذا تريد أن تصبح ممثلًا؟".

حينها، شعر أحمد زكي وكأن لسانه عاجز عن النطق، وبرودة سرت فى جسده جعلته غير قادر على الحركة، صمت طويلًا، ثم طال السكوت أكثر، وفى النهاية قال بصوت خافت: "مش عارف".

لكن المفاجأة كانت في أنه قُبل في الاختبارات، بل حصل على المركز الأول بين جميع المتقدمين، وبعد فترة سأل أحمد زكي الدكتور علي فهمي عن السبب وراء تفوقه في الاختبار رغم إجابته التي وصفها بالفاشلة، فأجابه الدكتور: "لو كنت جاوبت إجابة أخرى، كنت رسبت في الامتحان".

تعجب أحمد زكي وسأله: "إزاي؟"

فرد الدكتور: "يا بني، أنت مريض بالفن".

خلال دراسته في المعهد، لاحظ المخرج الكبير سعد أردش موهبته الفريدة، فأسند إليه دورًا صغيرًا في مسرحية "هاللو شلبي"، كان المشهد محدودًا، لكن عين الخبير الفنان عبد المنعم مدبولي التقطت موهبة أحمد زكي وقدرته على تقليد كبار الفنانين بإتقان، فاقترح عليه أن يقلد محمود المليجي في نفس المسرحية، ومن هنا، انطلقت نجوميته.

كان ظهوره بمثابة انقلاب حقيقي في السينما المصرية؛ ففي ذلك الوقت، كان من المعتاد أن يكون الفتى الأول ونجم الشباب وسيمًا مثل أنور وجدي، كمال الشناوي، شكري سرحان، رشدي أباظة، عمر الشريف، وأحمد مظهر، لكن أحمد زكي كسر هذه القاعدة تمامًا.

لم يكن غريبًا أن يكون الأول على دفعته بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1972.