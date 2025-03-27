شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يحتفل بنجاح مسلسل فهد البطل مع جماهيره ومحبيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل جماهير ومحبو الفنان عصام السقا بنجاحه فى مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، والذى يقدم خلاله شخصية ريكو صديق فهد، والتقط محبو الفنان الشاب صورا تذكارية مع نجمهم.



عصام السقا يحتفل مع محبيه بنجاح مسلسل فهد البطل (1)



عصام السقا يحتفل مع محبيه بنجاح مسلسل فهد البطل (2)



عصام السقا يحتفل مع محبيه بنجاح مسلسل فهد البطل (3)



عصام السقا يحتفل مع محبيه بنجاح مسلسل فهد البطل (4)



عصام السقا يحتفل مع محبيه بنجاح مسلسل فهد البطل (5)

وشهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل فهد البطل رفض ريكو الإبلاغ عن صديق عمره "فهد"، وأكد أن سيارته عطلت، وركب سيارة أخرى لم يعلم بما تحتويه من مخدرات.

وشهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل فهد البطل معرفة فهد بأن المتسبب فى كل ما حدث هو ابن توفيق التمساح، ليهدد الأخير بأنه حالة عدم الإفراج عن ريكو سيذهب لعمر ابن غلاب ويبلغه بكل شىء يسأل عنه، وأنهم فى الأساس تجار مخدرات مع والده.

وكانت شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل فهد البطل سؤال الضابط عمر غلاب لـ فهد البطل، حول معرفته بـ ريكو، ولكنه أخبره بأن شكله ولد غلبان، ليطلب منه الذهاب بعيداً وتركه يمارس عمله.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025