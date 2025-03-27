شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يحيى حفل عيد الفطر المبارك في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هانى شاكر أمير الغناء العربى، حفلاً غنائيًا في لبنان فى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى الجمهور اللبناني، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة الأعياد.

وتألق مؤخرًا النجم هاني شاكر خلال حفله الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بعدد من أغنياته، حيث قدم خلال الحفل "لسه بتسألي" و"غلطة" و"علّى الضحكاية"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرص النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على تقديم أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم "حمل الليالي"، وبعدها قدم "ياريتني" و"كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد".، وقدم عدد من الأغاني الوطنية تزامناً مع الأحداث التى شهدتها فلسطين ولبنان ومنها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي".

يذكر أن ألبوم "اليوم جميل" الأخير لأمير الغناء العربى مكون من 9 أغنيات هم "يا ويل حالي" و"اديتك ورود" و "حمل الليالي" و "تعباني حياتي" و"اليوم جميل" و "فيه حل" و "مالكه كل حياتي" و "عادي" و"بستان شوك" كما تعاون أيضًا خلاله مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي في هذا الألبوم.