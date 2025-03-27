شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين عن أداء أحمد السعدنى فى "لام شمسية": فخورة بيك والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النجمة مي عز الدين، عن فخرها بأداء النجم أحمد السعدني المميز في مسلسل "لام شمسية" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2025، قائلة عبر ستوري حسابها على انستجرام، "فخورة بيك جدا وربنا ينجحك أكتر وأكتر".



مى عز الدين

وشهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11 انهيار طارق "أحمد السعدني"، بعدما اعترف الطفل يوسف "علي البيلي" بتعرضه للتحرش من وسام "محمد شاهين"، حيث اعتذر طارق له وهو يبكي بسبب إهماله ليوسف وابتعاده عنه وعدم تواجده بشكل مستمر لحمايته من وسام.

فيما شهدت الحلقة قيام وسام "محمد شاهين" بعرض المساعدة على طارق، أحمد السعدني، للوصول إلى المتحرش بابنه، حيث قال له إن يوسف أخبره أنه تعرض للتحرش، وأنه يريد من طارق ألا يتحدث مع يوسف حول الأمر حتى لا يخاف ويرفض البوح باسم المتحرش، وهو ما جعل طارق في حالة ذهول كونه على علم بأن وسام هو من تحرش بابنه يوسف.