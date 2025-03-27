شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يشيد بأحمد السعدني و"لام شمسية": أعظم ما مثلت وربنا يكرمكم على تنوير الناس والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم تامر حسني عن سعادته وتقديره بأداء النجم أحمد السعدني في مسلسل "لام شمسية" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2025، مشيدا أيضا بدور المسلسل في توعية وتنوير الناس.

وقال حسني، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، مشيدا بأداء السعدني وقضية المسلسل، قائلا: "أعظم ما مثلت يا أحمد يا حبيبي.. ربنا يكرمكم على تنوير الناس.. مليون مبروك".



تامر حسني

وشهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11 انهيار طارق "أحمد السعدني"، بعدما اعترف الطفل يوسف "علي البيلي" بتعرضه للتحرش من وسام "محمد شاهين"، حيث اعتذر طارق له وهو يبكي بسبب إهماله ليوسف وابتعاده عنه وعدم تواجده بشكل مستمر لحمايته من وسام.

فيما شهدت الحلقة قيام وسام "محمد شاهين" بعرض المساعدة على طارق، أحمد السعدني، للوصول إلى المتحرش بابنه، حيث قال له إن يوسف أخبره أنه تعرض للتحرش، وأنه يريد من طارق ألا يتحدث مع يوسف حول الأمر حتى لا يخاف ويرفض البوح باسم المتحرش، وهو ما جعل طارق في حالة ذهول كونه على علم بأن وسام هو من تحرش بابنه يوسف.

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