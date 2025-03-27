شكرا لقرائتكم خبر عن منه جلال تطالب الجمهور بالدعاء لإيناس النجار بعد دخولها فى غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

طلبت الفنانة منه جلال من الجمهور الدعاء للفنانة إيناس النجار، بعد دخولها في غيبوبة، وذلك خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قالت: "يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار، لأنها في أشد الحاجة للدعاء؛ لأنها في العناية المركزة في غيبوبة".

وكانت قد إعلنت أخت الفنانة إيناس النجار تعرضها لوعكة صحية من خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، وكشفت عن دخولها المستشفي وطالبت الجمهور بالدعاء لها.



إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في مدينة صفاقس. كانت بدايتها من خلال ظهورها في فيديو كليب للفنان (بهاء سلطان)، فوقع اختيار المخرج (محمد النجار) عليها لتشارك معه في فيلم (ميدو مشاكل)، تكرر التعاون بينهما في أفلام مثل (بحبك وأنا كمان، علي سبايسي)، و هو الذي اختار لها اسمها الفني (إيناس النجار)، من أبرز أفلامها ( كركر، أحاسيس، عزبة آدم)، و من المسلسلات التي شاركت فيها (يتربى في عزو، علي مبارك).