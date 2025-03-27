شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار وحكايات فى حياة أحمد زكى ..20 عاما على رحيل النجم الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس 20 عاما على رحيل النجم الأسمر أحمد زكى، والذى أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال البارزة والمهمة، وتشكل أعماله ركنا هاما من أركان السينما، حيث قدم أكثر من 70 فيلما سينمائياً، واكثر من 20 عملا دراميا واكثر من 10مسرحيات، لاقى من خلالهم النجاح ومشوار كبير في عالم الفن، حصل زكى على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.

تميز زكى بموهبته ومهارته وقدرته على تقمص الشخصيات كان مشهورًا أيضًا بكثافة ظهوره على الشاشة. على الرغم من أنه ظهر لأول مرة في دور صغير في مسرحية كوميدية، إلا أنه يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الممثلين موهبة، خاصة في الأدوار الدرامية والتراجيدية، وعمل زكي في ستة أفلام تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

قوة أحمد زكي الفنية التي كان الجميع يلحظها على الشاشة في أعماله، ربما كانت تخفي وراءها الكثير من الأمور، حيث إنه كان يخاف من مشاهدة أعماله، وحينما يكون هناك عرض خاص كان أحمد زكي يهرب منه قبل عرض الفيلم بلحظات بسبب الخوف والقلق من مصير العمل.

وعانى أحمد زكى في حياته، حيث تركته والدته وتزوجت وقام خاله بتربيته، وهو ما تسبب في مشكلة له بسن صغيرة، واستمرت بعد ذلك، حيث كانت دائما علاقاته العاطفية تنتهي بالفشل وهو ما حدث في زواجه أيضا، خاصة وأنه لم يكن يعرف ما يريده من العلاقة وهل هو في حاجه إلى حبيبة أم صديقة أم غير ذلك.

وضمن تلك الخفايا في حياة أحمد زكى هى فيلم "استاكوزا" الذي قدمه بصحبة رغدة وأخرجته إيناس الدغيدي، فرغم النجاح الكبير الذي حققه العمل إلا أن المفاجأة كانت اعتراض أحمد زكي عليه لأربع سنوات كاملة قبل أن يوافق في النهاية على تقديمه.