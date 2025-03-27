شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف ظلم المصطبة: اخترت دمنهور لتنوعها الثقافى وسهولة لهجتها على الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب والمخرج أحمد فوزي صالح، مؤلف مسلسل ظلم المصطبة، بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، عن الرؤية المختلفة عن الحياة التي عرضها المسلسل في الريف المصري، حيث سلط الضوء على عادات وتقاليد بعضها ما زال قائمًا حتى اليوم.

وقال أحمد فوزي صالح، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن اختياره مدينة دمنهور: "اخترت دمنهور لأنها تمتلك لهجة أسهل للممثلين، خاصة أن السينما المصرية قدمت تراثًا واسعًا عن الصعيد والدلتا، لكن نادرًا ما تناولت مدنًا مثل دمنهور. بالإضافة إلى ذلك، فمحافظة البحيرة تقع في الدلتا لكنها تمتلك ثقافة بدوية أيضًا، مما جعلها مكانًا مثاليًا لعرض خليط ثقافي غني".

وأضاف مؤلف مسلسل ظلم المصطبة: "عندما أكتب أفكر أيضًا في الجانب الإنتاجي، فهناك فريق عمل وممثلون سينتقلون إلى مواقع التصوير، وكان لا بد من اختيار مكان قريب لتسهيل العملية الإنتاجية، وهذه أمور يجب أن يضعها المؤلف في اعتباره ليخلق نصًا يمكن تنفيذه فعليًا".

وتابع أحمد فوزي صالح في تصريحاته: "أنا أحب السفر في أنحاء مصر، من الريف إلى الصعيد، وأتنقل بين الموالد الكبيرة، حيث أتعرف على نماذج مختلفة تلهمني. لكن هذا لا يعني أن الشخصيات التي كتبتها حقيقية. أنا ابن بورسعيد والقاهرة، والشخصيات التي أقدمها مستوحاة من خيالي، لأنني أريد التعبير عن أفكار معينة في الدراما".

وأردف قائلاً: "مصر بلد غنية بثقافات متنوعة، من الموسيقى إلى الأزياء وأشكال الحياة اليومية، وحتى الطعام. والفن ليس مجرد وسيلة للتعبير عن القضايا، بل عن الناس أيضًا، وهذا ما يشغلني منذ أن كنت طالبًا في معهد السينما. أنا لست مؤلفًا فقط، بل مخرج أيضًا، وهذا جزء من همومي الإبداعية".

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