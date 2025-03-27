شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمري الحلقة 12.. منتصر يفاجئ هند بطلبه الزواج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل حسبة عمري، فاجأ المحامي منتصر "محمود البزاوي" موكلته وابن خالته هند "روجينا" بأنه يرغب في الزواج منها، موضحا أنه ظل مترددا من قبل حتى تزوجت غيره، وأنها بعد طلاقها سنحت له الفرصة ليحقق حلمه ويتزوجها.

وقالبت هند طلب منتصر بنوعا من الصدمة، وظلت صامتة.

وكانت الحلقة 11 من مسلسل حسبة عمري، شهدت حالة من الحزن سيطرت على حسن "عمر رزيق" بعد طلاق والدته هند "روجينا" من والده فاروق "عمرو عبد الجليل".

وحاولت صديقته "ملك حسن" التخفيف عنه وإقناعه بأن الأمر طبيعي، ومن الوارد أن يحدث في أي بيت.

وتقدم الجندي "محمد رضوان" لخطبة زميلته وصديقته منة، من ابنها الشاب، ورافقه صديقه فاروق "عمرو عبد الجليل".

وفي بداية الحديث، رفض نجل منة زواج أمه في المنزل، ولكنه أكد أنها حرة في اختيارها وتصرفها خارج المنزل، كما اعترض على طريقة حديث الجندي مع الدته.

ورفضت منة الزواج من الجندي، خاصة بعد المشكلات التي دارات بين فاروق وزوجته.

ونصبت هند "روجينا" كمينا محكما، لشاب اعتاد أن يتعرف على الفتيات، ويعمل على إيهامهم بأنه يحبهن، ثم يساومهن على صورهن بعد أن يحتفظ بها على هاتفه المحمول.

وقيدت هند بمساعدة عدد من السيدات الشاب، وطلبت منه أن تصوره أثناء تقديم اعتذار عما بدر من تجاه الفتيات، وذلك بعد أن تعاونت مع "حبيبة" للإيقاع به.

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