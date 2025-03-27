شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي صالح: بدأت كتابة ظلم المصطبة فى 2016 وسافرت للأرياف للمعايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والمؤلف أحمد فوزي صالح، مؤلف مسلسل ظلم المصطبة، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025 وحقق نجاحاً ضخماً، إن العمل بدأ الكتابة فيه عام 2016، موضحا: "القصة بدأت من ياسمين رئيس، فنحن أصدقاء، وكانت ترغب في تقديم مسلسل يدور في الريف المصري، لم تكن لي أي علاقة سابقة بالريف، لذا اعتبرت الأمر تحديًا".

وأضاف فوزي صالح في تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365": "سافرت لمدة أسبوعين إلى قرى الريف المصري للمعايشة. ما لفت انتباهي كان جدران البيوت وكلمة (البشعة)، ومن هنا بدأت الفكرة. بدأت بقصة تقليدية، ثم طوّرتها تدريجيًا. طوال الوقت، كنت منشغلًا بتأثير الجماعات الإسلامية على الأحياء الفقيرة والهامشية في الدلتا والصعيد، وكيفية تغلغلها هناك. أدخلت كل هذه العناصر معًا، وبدأت كتابة ظلم المصطبة".

وتابع مؤلف مسلسل ظلم المصطبة قائلا: "استغرقت الكتابة عامي 2017 و2018. أنا المؤلف الذي خلق هذا العالم وشخصياته وصراعاته، وكانت الكاتبة الكبيرة مريم نعوم وورشة (سرد) التابعة لها ستتولى كتابة السيناريو والحوار. في ذلك الوقت، كان المسلسل من إنتاج هاني أسامة وهادي الباجوري، وكان عملًا مختلفًا وجريئًا، لكنه تعرّض للتوقف أكثر من مرة بسبب جرأته وصدمته للواقع".

يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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