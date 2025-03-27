شكرا لقرائتكم خبر عن آية الأبنودى عن مشاركتها فى مسلسل ظلم المصطبة: سعيدة بهذا العمل المهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة آية الأبنودى عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل ظلم المصطبة، من بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC و قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية.

وصرحت آية الأبنودى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلة: "سعيدة جدا أن أول مشاركة لى في عمل درامى في شهر رمضان الكريم، وسعيدة أكثر إنه يبقى في مسلسل بحجم ظلم المصطبة، الذى أشاد به الجمهور منذ عرض أولى حلقاته، خاصة أنه يلقى الضوء على قضايا مجتمعية مهمة جدا، بشكل راقٍ ومحافظ، ومع وجود فريق عمل ممتاز سواء أمام أو خلف الكاميرا".

وعن تحضيرها للشخصية قالت آية الأبنودى: "حفظت مشاهدى جيد جدا، ولحسن الحظ أن مشاهدى باللهجة الصعيدية، اللى ارتبط بها ارتباط وثيق، وكانت هذه من ضمن مميزات الشخصية التى أقدمها، وهى تجربة الحديث باللهجة الصعيدية خارج نطاق الشعر، خاصة مع وجود مصحح لغة في موقع التصوير الذى كنت أتحدث معه طوال الوقت، والتعامل أيضا مع أهل الصعيد بأنفسهم والتحدث بـ لغتهم".



ايه الابنودى

يعرض مسلسل ظلم المصطبة الحلقة بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC و قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وهند وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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