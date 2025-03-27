فن ومشاهير

لا يفوتك.. الحلقات الكاملة لـ مسلسل إخواتي على منصة watch it

0 نشر
0 تبليغ

لا يفوتك.. الحلقات الكاملة لـ مسلسل إخواتي على منصة watch it

شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. الحلقات الكاملة لـ مسلسل إخواتي على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكريا

الأربعاء، 26 مارس 2025 11:40 م

يتوفر على منصة watch it مسلسل إخواتي بطولة النجمات نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".


شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements