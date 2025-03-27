شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. مسلسل قلبى ومفتاحه على منصة Watch it والان مع تفاصيل الخبر

توفر منصة Watch it مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، والذى نافس ضمن مسلسلات رمضان 2025.

يشارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، كل من: أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، نجوم وصناع مسلسل قلبي ومفتاحه، وهم أسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، محمود عزب والكاتبة مها الوزير، بالإضافة إلى لقاء مسجل مع النجمة مي عز الدين، وذلك يوم الاثنين المقبل.

ويتحدث نجوم وصناع مسلسل قلبي ومفتاحه عن كواليس التصوير والنص الذي قدمه تامر محسن بمشاركة مها الوزير عن العمل الذي حاز على إعجاب الجمهور في النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

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