شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 11.. زينب تهدد أسامة بعد امتلاكها أدلة ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 11، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، ذهاب "أسامة" نيقولا معوض للفيلا التى وضع فيها ابنه ومعها مربية الأطفال، وكشف المشهد عن مراقبة زوجته "نانسي" مها نصار له.

انتقل المشهد إلى "محروس" المحامي وأخبر "زينب" ياسمين صبري بإستطاعته اثبات تزوير التقرير الطبي الخاص بـ"أسامة" نيقولا معوض، كما أنه حصل على التسجيلات الخاصة بكاميرات الكمبوند في نفس وقت عمل محضر ضد شقيقها.

اتصلت "زينب" بـ "أسامة" وهددته بالأوراق والأدلة التى حصلت عليها، وأخبرته بأنه إن لم يتنازل عن المحضر ضد شقيقها وإعادة ابنها لها ستقوم بحبسه.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل الأميرة ظل حيطه ذهاب "زينب" ياسمين صبري وصديقتها "دعاء" هاجر عفيفي، للمستشفى المتواجد بها "أسامة" نيقولا معوض.

وطلبت "زينب" من إحدي الممرضات بعدما أوضحت لها الأزمات التى تمر بها مع طليقها، ورقة تثبت وجود "أسامة" بالمستشفى، وبالفعل ساعدتها في ذلك، وذهبت "زينب" بالورقة إلى المحامي الخاص بها.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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