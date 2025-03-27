شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إسلام خيرى يحقق حلم مؤمن الصاوى فى مسلسل قهوة المحطة والان مع تفاصيل الخبر

ظهر المخرج إسلام خيري في الحلقة الـ 12 من مسلسل قهوة المحطة، وهو يحقق حلم مؤمن الصاوي في التمثيل بعد أن وعده صديقه الكاتب محمد نجم بأنه سيجعله يقف أمام الكاميرا يمثل، بعد أن ضاع حلمه في مكتب الكاستنج بعدم قدرته على تقديم تجربة الأداء التي جاء من قنا للقاهرة من أجلها، سعياً وراء حلم الشهرة الذي يشتغل خياله.

يعرض مسلسل قهوة المحطة على قناتى ON 8:30 مساء، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 3:30 مساء، ويعرض على قناة CBC 9:45 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 12:15 صباحاً.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

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