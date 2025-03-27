شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 26.. محمد العمروسي يقف مع والده ضد حكيم والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور خاطر "محمد العمروسي" أن يقف في صف أبوه واصل "رياض الخولي" ضد حكيم باشا "مصطفى شعبان"، وذلك خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، وحاولت جلالة "سلوى خطاب" أن تمنعه من ذلك، ولكنه أصر أن يقف ضد صديق عمره بسبب الحوار الذي دار بينهما ورفضه زواجه من برنسة، وأمرهم بأن يتركوا القصر.

شهدت الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا، أحداث عديدة، حيث وصل حكيم "مصطفى شعبان" إلى القصر بعدما علم بسقوط ابنه نوح، وبعدما علم أن برنسة "سهر الصايغ" قامت بضرب غزل "دينا فؤاد" كما قالت له غزل أن لومة أيضا ضربتها، قام بصفع لومة على وجهها، ثم قام بأمر أولاد عمه بترك القصر ووافق على زواج برنسة من خاطر "محمد العمروسي"، وقرر أن يكتب القصر باسم ابنه نوح.

وتطورت الأحداث فى الحلقة 26 حيث ذهب خاطر "محمد العمروسي"، لحكيم باشا "مصطفى شعبان" وطلب منه يد برنسة "سهر الصايغ" ولكن رفض حكيم، وقال له طالما عمه نوح كان يرفض قبل موته، وخيّر حكيم، خاطر بينه وبين أولاد عمه ولكنه لم يختره، وطلب منه أن يبحث عن طبيب آخر للنجع وأنه سيفتح عيادة خاصة به.

وصعدت برنسة "سهر الصايغ" لحجرة حكيم باشا "مصطفى شعبان" وقامت بتهديد غزل "دينا فؤاد" حتى تخرج من القصر هي وابنها الرضيع، وعندما اعترضت غزل قامت برنسة بضربها، مما جعل غزل ترد لها الضرب وحاولت لومة "يارا قاسم" أن تفصل بينهما، ولكن في ذلك الوقت لم ينتبهوا للطفل الرضيع الذي سقط على الأرض وجرحت رأسه.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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