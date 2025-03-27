شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 26.. دينا فؤاد سيدة القصر بعد مشاجرة قوية مع سهر الصايغ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا أحداثًا مثيرة حملت العديد من المفاجآت والتطورات الدرامية، حيث شهدت اشتعال الخلاف بين غزل، التي تجسد شخصيتها النجمة دينا فؤاد، و"برنسة" التي تقوم بدورها سهر الصايغ، ففي مشهد قوي تدخل "برنسة" إلى غرفة غزل وتطلب منها مغادرة القصر فورًا وجمع ملابسها، لكن غزل ترفض بشدة، مؤكدة أنها تتبع زوجها "حكيم باشا" الذى يجسده مصطفى شعبان، ولن تترك القصر إلا بأمره.

وما لبثت "برنسة" أن أقدمت على ضرب "غزل"، مما جعل الأخيرة تقاومها بعنف، في هذه الأثناء، وقع ابن "غزل"، الطفل "نوح"، من السرير وأصيب بجرح بسيط فى رأسه، ليستغل هذا الموقف في صب مزيد من الزيت على نار الصراع بين الطرفين.

لكن "غزل" كانت أكثر دهاء، حيث ادعت أمام "حكيم" أن "برنسة" و"لومه" هما من ضرباها وأسقطا طفلها عمدًا، وعلى الرغم من أن الحقيقة كانت مغايرة، حيث كان "لومه" قد حاولت تفريق الشجار بينهما، إلا أن "حكيم" صدق كلام "غزل" التي بدت في حالة خوف شديدة على طفلها الرضيع، ليقوم بتوبيخ "لومه" ويصفعها على وجهها في مشهد يعكس القوة التي أصبح يتمتع بها حكم "غزل" في القصر.

وتوالت الأحداث حتى وصلت إلى ذروة الصراع، حيث قام "حكيم" بإعلان قراره بتغيير كامل في تركيبة القصر، موضحًا أنه قرر كتابة القصر باسم ابنه من بعده كما طالب كل فرد في القصر، أن يأخذ زوجته ويغادر القصر للعيش في مكان آخر، ورغم الأجواء المشحونة، أكد "حكيم" أن "غزل" هي سيدة القصر بامتياز، وأن لها الكلمة الأولى والأخيرة داخل أسوار القصر، مما جعلها تزداد قوة ونفوذ.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.



دينا فؤاد



الفنانة دينا فؤاد



الفنانة دينا فؤاد