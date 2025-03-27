شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 26.. منذر رياحنة يكشف لإخوته اتفاقات حكيم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث كشف سليم "منذر رياحنة" لإخوته اتفاق حكيم "مصطفى شعبان" مع فواز "أشرف زكي" بشأن المومياوات والزئبق الأحمر، وكذلك قتل غراب "أحمد فهيم، كما كشف لهم أنه سيبيع كل أملاكهم ويحول النقود إلى عملة "بيتكوين"، مما أثار غضبهم وقامت برنسة "سهر الصايغ" غاضبة واتجهت لغرفة حكيم.

شهدت الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا، بأحداث مثيرة، حيث قامت جلالة "سلوى خطاب" بالحديث إلى زوجها واصل "رياض الخولي" بعدم اطمئنان قلبها لما يحدث، وحاولت أن تنصحه بأن يبتعد عن طريق حكيم، وأن الطريق الذي يسير فيه سوف يؤدي إلى هلاكه، لكنه لم يكترث لكلامها وأكد لها أن نهاية حكيم ستكون على يده، وأنه سيرد كل أمواله الذى سرقها نوح الكبير.

وخلال الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا، صعدت برنسة "سهر الصايغ" لحجرة حكيم باشا "مصطفى شعبان" وقامت بتهديد غزل "دينا فؤاد" حتى تخرج من القصر هي وابنها الرضيع، وعندما اعترضت غزل قامت برنسة بضربها، مما جعل غزل ترد لها الضرب وحاولت لومة "يارا قاسم" أن تفصل بينهما، ولكن في ذلك الوقت لم ينتبهوا للطفل الرضيع الذي سقط على الأرض وجرحت رأسه.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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