شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 11 ..زينة تواجه تساؤلات بالمدرسة بسبب دعمها لبوست نيللى والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11، مواجهة زينة "ياسمينا العبد" العديد من التساؤلات في المدرسة بسبب دعمها بوست نيللي "أمينة خليل" المتعلق بالتحرش، حيث سألتها وضغطت عليها زميلاتها حول هوية المتحرش، ومن هو الرجل المقرب من الأسرة الذي تحرش بالطفل يوسف.

وشهدت الحلقة إنقاذ رباب "يسرا اللوزي" من محاولة انتحار، حيث كشفت الأحداث عن إنقاذها ودخولها المصحة، فيما قامت رباب بتوصية صفاء الطوخي على ابنتها وطالبتها بعدم تركها في المنزل مع والدها وسام.

آثار طلب رباب من صفاء الطوخي أن تاخذ ابنتها زينة ياسمينا العبد بعيدا عن وسام القلق في نفسها، وعندما سألتها عن السبب انهارت وأخرجتها الممرضة من غرفة رباب بالمصحة النفسية.

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 11، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.



يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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