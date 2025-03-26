شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ياسر جلال مع لميس الحديدي "شهرزاد" فى "جودر 3" والجمهور يتساءل عن الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم ياسر جلال متابعيه، وكشف عن مشاركة الإعلامية لميس الحديدي له في تجسيد مشهد من مسلسل "جودر".

ونشر ياسر جلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن مشاركة لميس الحديدي بدور شهرزاد، وكتب معلقًا: "مفاجأة من العيار الثقيل.. لميس الحديدي بدلًا من ياسمين رئيس في جودر 3"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو تفاعلا كبيرا وتساءل عن حقيقة هذا الأمر وعن حقيقة وجود الجزء الثالث من العمل.

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

مسلسل "جودر" من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.