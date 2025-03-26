شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 11.. إنقاذ رباب من محاولة انتحار ووضعها بمصحة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11، انقاذ رباب يسرا اللوزي من محاولة انتحارها في الحلقة ال 10، حيث كشفت الأحداث عن انقاذها ودخولها المصحة، فيما قامت رباب بتوصية صفاء الطوخى على ابنتها وطالبتها بعدم تركها في المنزل مع والدها وسام.

اثار طلب رباب من صفاء الطوخي أن تاخذ ابنتها زينة ياسمينا العبد بعيدا عن وسام القلق في نفوسها وعندما سألتها عن السبب انهارت واخرجتها الممرضة من غرفة رباب بالمصحة النفسية.

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 11، بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.



يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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