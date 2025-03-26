مات ديمون يصل الى صقلية لإستكمال تصوير "The Odyssey"

ميرنا وليد - بيروت - وصل النجم العالمي مات ديمون إلى مدينة صقلية الإيطالية لتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم The Odyssey للمخرج العالمي كريستوفر نولان، وذلك بعد إنتهاء مراحل التصوير السابقة في كل من المغرب واليونان، ضمن جدول تصوير دولي واسع النطاق لهذا المشروع الملحمي.

ويأتي هذا ضمن الاستعدادات الكبرى للفيلم، الذي يُتوقع أن يكون أضخم إنتاج في تاريخ نولان، متجاوزًا حتى ميزانية The Dark Knight Rises التي بلغت 250 مليون دولار.

الممثل جون ليجويزامو، الذي يشارك أيضًا في العمل، علّق على أسلوب نولان الإخراجي قائلاً إنه "لا يخضع لأي لجان أو توجيهات من الاستوديوهات، بل يعمل كصانع أفلام مستقل بميزانية ضخمة"، مشيرًا إلى طبيعته الخاصة كمخرج يتحكم في كل تفاصيل الرؤية الإبداعية، وكان نولان قد أعلن رسميًا أن الفيلم يستند إلى ملحمة "الأوديسة" للشاعر اليوناني هوميروس، ويروي رحلة البطل الأسطوري "أوديسيوس" التي دامت عشر سنوات بعد حرب طروادة، في محاولة للعودة إلى وطنه، وسط مغامرات حافلة ومخلوقات خيالية، والتي أكد المخرج أنها ستكون جزءًا أساسيًا من التجربة السينمائية، ويضم طاقم الفيلم مجموعة من أبرز نجوم هوليوود، بينهم توم هولاند في دور البطولة، إلى جانب تشارليز ثيرون، روبرت باتينسون، زندايا، آنا هاثاواي، لوبيتا نيونغو، ومات ديمون. ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما يوم 17 يوليو 2026، في وقت تعمل فيه عدة شركات إنتاج كبرى مثل يونيفرسال، ووارنر براذرز، وباراماونت على التفاوض لتأمين حقوق الإنتاج والتوزيع.

كما أعلن نولان تعاونه مع فريق IMAX الهندسي لتجربة تقنية تصوير جديدة، مؤكداً أن الابتكار البصري سيحتل مكانة محورية في الفيلم، في ظل سعيه الدائم لدفع حدود السينما التقليدية إلى مستويات غير مسبوقة.