رنا سماحة تنتصر قضائيًا في قضية نفقة طفلها

ميرنا وليد - بيروت - حسمت محكمة الأسرة اليوم نزاع النفقة بين الممثلة المصرية رنا سماحة وزوجها السابق سامر أبو طالب، بإصدار حكم نهائي لصالحها، يقضي بتثبيت النفقة المقررة لطفلهما، بعد محاولات متكررة من الأخير لتخفيضها عن طريق الاستئناف، دون جدوى.
وأكد الحكم على التزام سامر أبو طالب بالإنفاق على ابنه وفق القيمة التي أقرتها المحكمة سابقًا.
رنا سماحة لم تتأخر في التعليق على القرار، إذ نشرت على حسابها منشورًا جاء فيه: "الحمدلله دائماً وأبداً، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، في إشارة رمزية إلى ما واجهته خلال الإجراءات القضائية.
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