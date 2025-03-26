شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 26.. ليل ترغب فى الحصول على حقها والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة 26 من مسلسل وتقابل حبيب بمشهد يجمع ليل (ياسمين عبد العزيز) وأختها فرح (بسنت شوقي) حيث تشتكي ليل من الازمات التي وُضعت فيها ظلماً، وتؤكد على رغبتها في الحصول على حقها ممن ظلموها، ولكن فرح تحاول تهدئتها وتؤكد لها أن ليس بيدها فعل كل شيء تريده.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل وتقابل حبيب وصول العلاقة بين فارس أبو العزم (كريم فهمي) وعائلته إلى طريق مسدود خلال الحلقات الماضية من مسلسل وتقابل حبيب، لينتهى الأمر به في النهاية إلى التبرأ من أخيه والعائلة بالكامل، بعدما ورطه أخيه يوسف (خالد سليم) في صفقة كان اتفق عليها للشركة ولكن يوسف رفضها واضطر فارس لدفع الشرط الجزاء الذي أفلسه تماما وذلك وسط موافقة والده ووالدته على ما حدث.

وذكر فارس والدته إجلال (أنوشكا) بما حدث من يوسف وأن ذلك كان مع رغبتها هي ووالده عبد العزيز (صلاح عبد الله) وأكد أن ما حدث أنهى كل شيء قائلاً:"يوسف دلوقتي مش أخويا ولا انتوا عيلتى"، وسط صدمة كبيرة من إجلال، فكيف سيكون رد فعل العائلة تجاه فارس بعد ذلك في الوقت الذي تقرب فيه بشكل أكبر لـ ليل ويقف أمام أي حد يحاول مضايقتها.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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