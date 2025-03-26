شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 11.. أحمد كمال يضع خطه مع عائشة لتهريب حبيبته نهال عنبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل الغاوي، بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، من اخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجى، احداثا مثيرة، حيث اتفق رضوان – أحمد كمال مع فاطمة – عائشة بن أحمد على خطف نهال عنبر حبيبته منذ الصغر، وذلك بالاتفاق مع حفيديتها وردشان ، وبالفعل تم تهريب نهال عنبر من الباب الخلفة للمنزل لتلتقى بحبيبها .



تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



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