شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد: المخرج كريم الشناوى ساعدنا نفسيًا فى تصوير مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تفاصيل العمل مع المخرج كريم الشناوى فى مسلسل لام شمسية الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، حيث صرحت قائلة: " ساعدنا المخرج كريم الشناوى قبل وأثناء التصوير، خاصة قبل المشاهد الصعبة لأنه كان دائما يتحدث معنا عن التفاصيل المهمة، وأنا شخصيا كنت اعتمد على هذا الحديث، بالإضافة إلى الدعم النفسى لتخطى المشاهد الصعبة، وهذه من أهم التفاصيل فى العمل على المسلسل".

وتابعت العبد مشيرة إلى:" رفض المخرج كريم الشناوى أخذى لأى ورش تمثيل قبل تصوير مسلسل لام شمسية، أو أن اعمل على الشخصية مع أى شخص، لأنه كان يريد منى أن أكون على طبيعتى أكثر، مع المذاكرة الجيدة، والفهم الجيد".

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج والتعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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