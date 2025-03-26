شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 27.. ميرفت تعاتب رمزى بعد معرفتها الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، معاتبة ميرفت غلاب "إلهام وجدي" لأحد العاملين بشركتها والذي تربطه بها علاقة عاطفية "رمزي"، بعدما أخبرها بحقيقة وطبيعة وجوده في حياتها.

وأخبر رمزي ميرفت بأن شقيقها باهر غلاب "وليد فواز" هدده بأنه سيخطف والدته لو لم يبتعد عن شقيقته ميرفت، موضحا أنه أخفاها عنه، فيما طمأنته ميرفت بأن باهر لن يفعل ذلك.

شهدت الحلقة 26 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، تنازل طليق الدكتورة سما "نها عابدين" عن حقه فى شقة الزوجية لها بدون أى مقابل، معللا ذلك بأنه كان هدفه الأساسى هو الرجوع لها.

واعتبر طليق دكتورة سما أن تنازله عن حقه فى الشقة، هو هدية لها أو "تخليص حق"، عندما تركها فى بداية زواجه.

ودخلت إنجى عبد الستار الكف "ألحان المهدى" فى نوبة من الحزن، بعدما استمعت لحديث الدكتورة سما "نها عابدين" عن وحيد "خالد أنور" وجديته فى علاقتها.

وحاول وحيد معرفة سبب حزن إنجى، حيث ضغط عليها حتى اعترفت لها عن تفاصيل حديثها مع الدكتورة سما التى كشفت لها عن عدم جدية وحيد فى علاقته معها وأنه لا ينوى الزواج وتقرب منها للانتفاع بأموال والدها.

وعاتب وحيد "خالد أنور" ابنة خالته الدكتورة سما "نها عابدين"، لحديثها مع إنجى الكف "ألحان المهدى" حول عدم جديته فى العلاقة معها وأن يتقرب منها من أجل المصلحة فقط.

وتحدث وحيد عن أن ما قالته غير صحيح وأن علاقته بإنجى لا تشوبها المصلحة، مُتهما الدكتورة سما بأنها قالت ذلك الكلام حتى لا تتأثر عاقتها بعبد الستار الكف "محمد هنيدي".

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