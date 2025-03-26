ميرنا وليد - بيروت - بعد أن شهد سحور رمضاني في أحد فنادق القاهرة الكبرى لقاءً عابرًا بين محمد رمضان وزميلته ياسمين صبري، انتهى بموقف غير متوقع، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، فقد قامت ياسمين بإلغاء متابعة رمضان على موقع إنستغرام، وبدوره ألغى رمضان متابعة ياسمين.
يذكر أن خلال تبادل التحية بين النجمين، هنأت ياسمين صبري محمد رمضان على برنامجه "مدفع رمضان"، وقالت له: "مبروك يا ابني"، ليردّ عليها محمد رمضان، قائلاً: "ابنك! انت مجنونة!" ما جعل التوتر بينهما يتصاعد بسرعة، وأدى إلى مغادرة ياسمين صبري المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خلافهما .. المشكلة تشتعل من جديد بين محمد رمضان وياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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