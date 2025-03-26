أصالة نجمة أديل المفضلة .. ما حقيقة الأمر ؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر النجمة العالمية أديل وهي تستمع بانسجام للفنانة السورية أصالة، وانتشرت تصريحات على لسان أديل بأن صوتها المفضل هو صوت أصالة.



لكن الحقيقة أن الفيديو مفبرك لأديل، ولم يصدر عن لسانها أي تصريح عن أصالة.

وكانت قد نشرت أصالة، منشور وجهت فيه رسالة حب وتقدير إلى والدتها بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف أيضاً عيد الأم.

وكتبت أصالة: "مشوار مشيناه أمّي وأنا شو كان مشوار صعب عانتني عليه بصبرها بطيبها بعطاءها بخوفها عليي اللي ولايوم قلّ.. واليوم عيد ميلادها وعيدها وبدي عايدها مرتين وألفين وقلها مليونين كلمة إمتنان وشكر ومحبه كلّ سنه وأنتي سالمه ياحبيبتي وبدي غني لك الموال اللي كان أبي يغني لك ياه وقوله عنه ( عزيزه وبالقلب فايق ربيعا وبمال الأرض عمري ماببيعا)".

وأضافت: "ولأنك غرّقتيني محبه ودلع وإهتمام حبيت كلمة أم وشعور الأمّ وصار عندي مع أمي أكتر من أمّ وكلهم بدّي عايدهم منهم أمّي أموله الحنونه الغاليه الكريمه اللي علّمتني وكتير مشاعر حلوه زرعت فيي ومعلّق قلبي فيها ..

وعندي أمّ بالبحرين بتبهرني كلّ صفاتها ومن يوم عرفتها شفت فيها الصبر بأعلى درجاته والإيمان بأعمق صفاته نبيله عظيمه قدّوه بدي قلها شو بحبها وعايدها ..".

وتابعت أصالة: "وبدّي عايد كلً صديقه بحياتي قدّ ماكان عمرها صغيره كانت أو كبيره حنت عليي متل أم لبست منها فستان تشاركنا بقلم حمره أكلت من إيدا لقمه طيبه غفيت على الكنبه ببيتها متطمنه متل طفله كلهم كانوا بالنسبه إلي أمّ كلّ سنه وكلكم سالمين مرتاحين الصحه وراحة البال تسكن صدوركم اللي وسعت محبه وإهتمام وعطاء بيقدّي الدّنيي كلها.."

واستكملت رسالتها قائلة: "عيد الأم هوه عيد للحب المطلق اللي مو بالضروره تكون الستّ أمّ وعندا ولاد المهم إنها قدرت تتمتّع بأجمل صفات الأنوثه وهيي الأمومه وحنّت واهتمت وقدرت بدل عيله صغيره تعمل عيله أكبر وأغلى وحضنت من ولاد هالعالم اللي انحرموا الأم لأي سبب وماأكتر بهالزمن الأسباب لهالأمّ العظيمه كلّ الحب والإحترام..".

وختمت أصالة رسالتها قائلة: "لكلّ ستّ طيبه مُحبّه صبوره كلّ سنه وأنتوا سالمين ياغاليين ياشركاء الحنان والطيب والأمان."