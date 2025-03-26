شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسي: هنيدي سبب مشاركتي في شهادة معاملة أطفال.. والعمل يحمل رسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان علاء مرسي أن مشاركته في مسلسل شهادة معاملة أطفال جاءت بسبب تميز الفكرة ووجود النجم الكبير محمد هنيدي، الذي وصفه بأنه أحد أعمدة الفن في الوطن العربي وساهم في بروز أجيال جديدة. وأوضح مرسي أن العمل يحمل فكرة مختلفة وجذابة، وهو ما شجعه على خوض التجربة دون تردد.

وأضاف مرسي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه دائمًا يشعر بالسعادة عند التعاون مع هنيدي، ليس فقط لكونه نجمًا كبيرًا، بل لأنه أخ وصديق وأستاذ له مكانة خاصة. وأشار إلى أن كواليس المسلسل كانت ممتعة، حيث يتمتع هنيدي بروح مرحة ويخلق أجواء إيجابية في موقع التصوير. كما أعرب عن سعادته بالعمل مع المخرج سامح عبد العزيز، مؤكدًا أن المسلسل يقدم رسالة اجتماعية هادفة في إطار كوميدي خفيف يجذب الجمهور.

مسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وتدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامى عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذى سيراه أو سيكتشفه وما الذى تغير طوال هذه السنوات.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025