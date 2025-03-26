تعرفوا إلى قصة فيلم شباب البومب 2 قبل عرضه في عيد الفطر 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 05:53 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "شباب البومب 2"، الإعلان التشويقي للعمل، تمهيدًا لعرضه في صالات السينما، اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر 2025، وذلك بعدما حقق الجزء الأول نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.

قصة "شباب البومب 2"

أبطال الفيلم

"شباب البومب 1"

"شباب البومب 2" مزيج من الكوميديا والإثارة والأكشن، حينما يجد "" أنفسهم في مواجهة عصابة مكونة من أربعين طائش، ولكن شجاعة "عامر" وإصراره تضع الشباب في مأزق، وحينما يجد "ياسر" طريقة للتخلص منهم يكون "عامر" قد ابتكر فكرة يحولهم فيها من أعداء إلى أبطال.الفيلم المُقرر طرحه اعتبارًا من يوم 31 مارس الجاري، بطولة فيصل العيسى، محمد الدوسري، عبد العزيز الفريحي، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، عبد العزيز برناوي، فيصل المسيعيد، والعمل تأليف عبد الله الوليدي وأحمد الزهراني، وإخراج حازم فودة.وكانقد حظي بإقبال جماهيري كبير منذ أول يوم لعرضه في دُور العرض بالمملكة العربية السعودية ؛ حيث تدور أحداثه حول "عامر" الذي يتجادل مع أصدقائه خلال رحلة برية، مما يدفعه للانعزال وقضاء بعض الوقت وحيداً، ولكن يتقابل مع ضب صحراوي يأخذه في رحلة مثيرة وتتوالى الأحداث، واستطاع أن يحقق مبيعات هائلة.

وكان الفنان فيصل العيسى قد صرح سابقاً لـ"الخليج 365" في يوم العرض الخاص لفيلم "شباب البومب 1" في الرياض قائلاً: ركزنا أن يكون الفيلم السينمائي لـ"شباب البومب" مختلفاً عن المسلسل وألا يشبهه نهائياً، ولذلك قمنا بعمل أكثر من فكرة والاستغناء عن أفكار أخرى، وقد أخذ الموضوع الكثير من الوقت إلى حين أن خرجنا بفكرة "الضب".

"شباب البومب 1" بطولة فيصل العيسى، عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، نواف العبدالله، علياء محمد، مع عدد كبير من ضيوف الشرف نذكر منهم محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي. والفيلم فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وهو من إخراج الأميركي يول كاسي.

نجاح جماهيري ضخم للجزء الأول

وحقق الجزء الأول من "" نجاحًا جماهيريًا ضخمًا طوال فترة عرضه في صالات السينما، حيث دخل ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر السعودي، خلال عام 2024، فقد عُرض لمدة 22 أسبوعاً، وحقق وقتها 26.6 مليون ريال، مقابل 632.6 ألف تذكرة.

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