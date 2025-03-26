شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يناقش دور الفن في التغيير الاجتماعي ودعم الشباب في بودكاست "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة" النجم المصري المطرب هشام عباس، حيث تحدث عن مسيرته في عالم الغناء، مستعرضًا بداياته وأهم المحطات التي شكلت رحلته الفنية. كما شارك رؤيته لمستقبل مصر ودور الفن في تعزيز الوعي والثقافة. بالإضافة إلى ذلك، تطرق إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي يرعاها فخامة رئيس الجمهورية، موضحًا دورها في تمكين الشباب، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقافتهم.

في بداية الحلقة، بدأ هشام عباس حديثه بالتأكيد على أهمية مبادرة "بداية جديدة" ودورها البارز في دعم المجتمع، وخاصة الشباب الذين يُعدون العنصر الأساسي الذي يحتاج إلى التوجيه والدعم، كونهم مستقبل الوطن. وأوضح أن من الضروري أن يكون الشباب على دراية بالقوانين الجديدة ليتمكنوا من تطبيقها في المستقبل، مشددًا على أنهم يمثلون سلاح كل دولة، مما يوجب مساعدتهم في تحقيق أحلامهم وزيادة وعيهم بما يجري حولهم. وأكد أن المبادرة توفر لهم فرصة حقيقية للتعلم واكتساب المعرفة، حيث تلبي احتياجاتهم الأساسية التي تساهم في بناء شخصياتهم وتعزيز قدراتهم.

ثم انتقل للحديث عن بداياته في عالم الغناء، مستعرضًا مسيرته الفنية وشهرته، مشيرًا إلى أن أول أغنية قدمها كانت "مع الأيام" على مسرح الجامعة، وهي من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي. وأضاف أنه بعد ذلك شارك في مسابقة غنائية وفاز بالمركز الأول، وكانت الجائزة 50 جنيهًا.

وفي ختام الحلقة، تحدث هشام عباس عن تربية الأبناء، مشيرًا إلى أن أساليب التربية تختلف بين الأولاد والبنات. وأوضح أن تربية الأولاد تركز على غرس الجدية وتحمل المسؤولية، بينما تهدف تربية البنات إلى تعزيز القيم والأخلاق الحميدة، موجهًا النصيحة للشباب بضرورة التنظيم في كل ما يسعون إلى تحقيقه، مؤكّدًا على أهمية الإصرار والعمل الجاد لتحقيق الأحلام، حيث لا يوجد شيء مستحيل.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في الساعة 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.