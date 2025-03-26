شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 26.. سر ماجدة منير الذي تسبب في تركها القصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

جاء ضمن أحداث الحلقة 25 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، إصرار حزينة " ماجدة منير" على الانصراف من القصر، وكشفت لبرنسة" سهر الصايغ" أن السبب هو ماسمعته أثناء حديثها هي وأخوتها بشأن قتل الجارحي كبير المطاريد، كما كشفت لها أنها سمعت السر الذي يخفينه هم الثلاثة وكان السبب في نزولهم إلى مصر، مما أثار غضب برنسة وقامت بخنقها حتى تعرف منها مالذي سمعته بالضبط، فناديت برنسة وأخوتها لمعرفة ما حدث وهذا ما سيتضح خلال أحداث الحلقة 26.



ماجدة منير



سهر الصايغ

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشايعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء. قصة مسلسل حكيم باشاتدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.أبطال مسلسل حكيم باشامسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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