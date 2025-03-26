شكرا لقرائتكم خبر عن المغامرة والمرح سيطران على برومو فيلم نجوم الساحل قبل انطلاق عرضه في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم نجوم الساحل البرومو الرسمي، والبوسترات التشويقية للعمل، استعدادا لانطلاق عرضه في السينمات المختلفة في موسم عيد الفطر المقبل، وتحديدا يوم 10 أبريل.

وسيطرت الكوميديا على أجواء البرومو، فالفيلم أحداثه تمزج بين الدراما والصراعات الكوميدية والمغامرات، ويجسد أجواء الساحل الأسطورية، من خلال مجموعة من الشباب الذين يحاولون إحياء حفل والعمل هناك في وقت الصيف.

الفيلم بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس، وغيرهم من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

يذكر أن أحمد داش شارك مؤخرا كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، إلى جانب أخر أعماله مسلسل مسار إجباري الذي جمعه بالنجم عصام عمر، وعرض خلال موسم دراما رمضان 2024.



نجوم الساحل