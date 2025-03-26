الطفل علي البيلي يكشف كواليس لام شمسية مع أمينة خليل وأحمد السعدني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 04:23 مساءً - شارك الطفل على البيلي بطل مسلسل "لام شمسية" مجموعة صور من كواليس العمل، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

كواليس لام شمسية

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ظهرفي الصور برفقة أمينة خليل، أحمد السعدني، ياسمينا العبد، وعدد كبير من القائمين على العمل، وكان لافت للانتباه أجواء التفاهم والتناغم، خاصةً وأن عدد كبير من صناع العمل كانوا حريصين على مراعاه الحالة النفسية للطفل حتى لا يتأثر بأحداث العمل.

يُشار إلى أن الجميع أشاد بأداء الطفل علي البيلي، خاصةً أنه يقدم دوراً صعباً، يحتاج تعبيرات بالوجه لإظهار مشاعر داخلية من الصعب التعبير عنها، ومن أبرز اللذين هنأوه بهذا العمل الفنان مي عز الدين والفنان دياب أثناء لقائهما به في حفل سحور ميديا هب الذي أقامه المنتج محمد السعدي خلال الأيام الماضية.

قصة وصناع العمل

تدور أحداثحول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فتظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها.

ويضم فريق عمل مسلسل لام شمسية نخبة من النجوم منهم أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أحمد صلاح السعدني، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، أسيل عمران، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإنتاج سعدي جوهر-ميديا هب، وإخراج كريم الشناوي.

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