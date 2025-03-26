بفيديو مؤثر للغاية.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد إبنتها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد إبنتها هيفين، مشاركة الجمهور مقطع فيديو مؤثر للغاية من مختلف المراحل العمرية.

وعلقت نادين نسيب نجيم على المنشور موجهة رسالة حب لإبنتها: "كل سنة وانتي فرحتي كل سنة و انتي احلى وأجمل فخورة فيكي قد الدني وبوعدك ضل حدك وسندك واحميكي لآخر يوم من عمري الله يكتبلك احلى ايام وشوفك احلى عروس و بأعلى المراتب ويبعد عنك الشر وولاد الحرام ( أحسن ما أبتلي فيهم ) بحبك يا روحي يا قلبي يا عمري انتي، عيد ميلاد سعيد هيفين".

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