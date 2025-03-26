هذا لون أكسسواراتك الأنيقة لربيع 2025

ميرنا وليد - بيروت - مع اقتراب فصل الربيع، ليس من المستغرب أن تتصدر درجات الألوان الباستيلية صيحات عروض الأزياء لهذا الموسم.

ولكن هناك لون واحد برز بشكل مفاجئ: وردي الباليه.

مصممين عدة فكروا بإستخدام اللون الوردي في الأكسسوارات لربيع عام 2025، نذكر مثلاً دار أزاء فيراغامو الفاخرة، حيث إحتفل المدير الإبداعي ماكسيميليان ديفيس بتراث العلامة التجارية من خلال استلهام أفكاره من إرثها في تصميم أحذية الباليه المسطحة المخصصة لنجمات مثل كاثرين دنهام ومارلين مونرو وأودري هيبورن، وقدمت المجموعة ملابس محبوكة ملفوفة وأحذية بكعب عالٍ كلاسيكية، أعيد تصميمها بشرائط مربوطة باللون الوردي بالطبع.

أما سيمون روشا، فقام بالمثل وعرض مجموعة رائعة لربيع وصيف 2019 في لندن، من التنورات القصيرة وأحذية الباليه المسطحة والتول المتدفق. وتستمر قائمة الإلهام باللون الوردي على منصات العرض.

تبرز ألوان Petals الزهور هذا الموسم، ولسبب وجيه. فالوردي الناعم يُضفي لمسةً محايدةً متعددة الاستخدامات، فهو يناسب معظم أنواع البشرة، ويضيف لمسةً دافئةً إلى إطلالتك دون أن يلفت الانتباه عن باقي إطلالتك. جربي هذه الصيحة الأساسية لهذا الموسم، من خلال تنسيق الإكسسوارات بألوان هادئة وأنيقة تُضفي لمسةً لونيةً مثاليةً على أي إطلالة.