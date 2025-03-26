شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 11.. هل تنجح ياسمين صبري فى إخراج شقيقها من الحبس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 10، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بدء تعافي "أسامة" نيقولا معوض، وبعدما فاق أخبره الضابط بأن زوجته "نانسى" مها نصار اتهمت طليقته "زينب" وأرادت عمل محضر.

انفعل "أسامة" لأن هذا البلاغ سيكشف تزويره للتقرير الطبي الذى قام باستخراجه ضد شقيق "زينب" وحبسه، وأخبر الضابط بأنه سقط على الارض وارتطمت رأسه فقط، وليس هناك علاقة لطليقته بذلك، فهل تستغل "زينب" ياسمين صبري تزوير "أسامة" للتقرير الطبي للضغط عليه للتنازل عن المحضر الذى حرره ضد شقيقها وإعادة ابنها هذا ما ستشهده الحلقة 11 من مسلسل الأميرة ظل حيطه.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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