شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمي: سعيدة بالعمل مع العوضي.. ودوري في فهد البطل تحدٍ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة كارولين عزمي عن سعادتها بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي للمرة الثانية، مشيدة باجتهاده في العمل ودعمه الدائم لزملائه، مؤكدة أنه شخص متواضع وخفيف الظل في كواليس التصوير.

وأضافت كارولين، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها لأول مرة تقدم شخصية فتاة شعبية، واعتبرت الدور تحديًا كبيرًا لها، حيث خضعت لتدريبات مكثفة استمرت شهرين قبل بدء التصوير، ولا تزال مستمرة في العمل على تطوير الشخصية تحت إشراف مدرب تمثيل.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

قصة مسلسل فهد البطلوتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته. أبطال مسلسل فهد البطلمسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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