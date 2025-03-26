شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات زمان.. لماضة فاتن حمامة أحرجت المدرسين وأذهلت وزير المعارف والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة مشوارها الفنى فى سن مبكر قبل أن تتجاوز التاسعة من عمرها، حيث شاركت فى فيلم يوم سعيد مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إخراج محمد كريم، ومنذ صغرها عرفت بذكائها وخفة ظلها وحضورها وهو ما كان يتسبب أحيانا فى بعض المواقف الطريفة، ومنها ما روته لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدر فى مارس 1955 تحت عنوان: "سبقت عمرى" حيث أشارت سيدة الشاشة العربية التى سبقت سنها إلى أن جرأتها وذكاءها وهى فى مرحلة الطفولة تسببا فى بعض المواقف الطريفة والمحرجة أيضاً لغيرها، موضحة أنها حين بدأت مشوارها الفنى فى فيلم "يوم سعيد" كانت شغوفة بالفن وتستهين بكل الصعوبات فى سبيل اتقان الدور ونيل إعجاب واستحسان المخرج وباقى الفنانين.

وأوضحت الفنانة الكبيرة أنه أثناء تصوير فيلم يوم سعيد كان هناك مشهد يتطلب أن تمتطى إحدى الممثلات حصاناً، فدربها المخرج فى أحد النوادى على ركوب الخيل ولكن الممثلة شعرت بالخوف أثناء التصوير وحاول المخرج أن يهدئها دون فائدة، وهنا عرضت عليه الطفلة فاتن أن تمتطى هى الحصان، قائلة: "طيب أركب أنا الحصان"، فربت المخرج على كتفها وهو يقول: "لا يا فاتن ابعدى يا حبيبتى عن الحصان"، لكنها اقتربت وأمسكت باللجام وحاولت القفز على ظهر الحصان مثلما يفعل الفرسان، ولكن الحصان جرى وهى معلقة باللجام لولا صراخ الموجودين الذين أسرعوا لإنقاذها، وبادر مدرب الفروسية الموجود بإنقاذ الموقف ومنع لحصان من الحركة.

وتذكرت فاتن حمامة موقفاً آخر أحرجت فيه ناظرة مدرستها والمدرسات أمام وزير المعارف الذى جاء لزيارة مدرستها وهى فى الصف الأول الثانوى، وأعدت ناظرة المدرسة برنامجاً دقيقاً لزيارة الوزير، وعندما حضر سارت الأمور فى البداية كما رتبت ناظرة المدرسة، حتى حدثت مفاجأة كادت تتسبب فى إغماء الناظرة والمدرسين كما أكدت سيدة الشاشة العربية، حيث خرجت فاتن من بين الصفوف وتقدمت نحو الوزير قائلة: "يسرنى أن أقدم نفسى لمعاليك، أنا فاتن حمامة التلميذة بالصف الأول"، وصافحته، ثم قالت: "والآن تفضل يا معالى الوزير أقدم لك زميلاتى بالفصل"، وقدمت إليه جميع زميلاتها بالفصل كل واحدة باسمها، ثم ترجت الوزير أن يمر بين الصفوف لتقوم كل طالبة فى المدرسة بتقديم نفسها، وصافح الوزير جميع التلميذات، حتى انتهت الزيارة، وقال الوزير للناظرة وهو يهم بركوب سيارته: "أنا سعيد أن أرى بين تلميذاتك طالبة كفاتن حمامة".