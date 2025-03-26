شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة: كنت خايفة من "شهد" بمسلسل وتقابل حبيب لكن رد الفعل فاجأنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة منة عرفة عن سعادتها برد فعل الجمهور الإيجابى على دورها بمسلسل "وتقابل حبيب"، وقالت لـ"الخليج 365" أنا سعيدة بالنجاح على الرغم من أنى كنت خايفة من دور "شهد" ومدى تقبل الجمهور لشخصيتى الشريرة فى المسلسل لكن بفضل الله ودعم كل زملائى فى المسلسل كلل الجهد بالنجاح وكنت سعيدة بكل فريق العمل الذين كنت اعتبرهم جميعا أسرتى".

يعرض مسلسل وتقابل حبيب ، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC و DMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.