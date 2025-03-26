شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى حسين: توقعنا الهجوم على شباب امرأة وأحمد حسن مخرج شاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة ليلى حسين عن كواليس مشاركتها فى مسلسل شباب امرأة، الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، حيث كشفت قائلة: "تحمست للمشاركة فى العمل، ولم أشعر بالخوف من ردرود الفعل، لأنها مكتوبة، وكنا متوقعين النقد لأننا نقدم نسخة معاصرة من فيلم ناجح، ولـ نجمة كبيرة وهى تحية كاريوكا".

وعن عملها مع الفنان عمرو وهبة، كشفت قائلة: "شعرت بالخوف من خفة دمه، لكننى كنت متطمئنة لأنه شخص سالك ومحترم، وفى أغلب المشاهد الرومانسية كنا نضحك، بالرغم من تحضيرنا ومذاكرتنا للعمل".

وعن تعاونها مع المخرج أحمد حسن، صرحت قائلة: "هو مخرج شاطر، ومهم، وكان على قدر المسئولية الكبيرة، والحقيقة أن قدم العمل بأحسن شكل".

وعن تعاونها مع النجمة غادة عبد الرازق قالت: "لم يجمعنى بها مشاهد كثيرة، هو مشهد وحيد، وهى فنانة تقدر ما تقدمه بعناية كبيرة، وهى سعيدة بى وبالشباب في مسلسل شباب امرأة".

وأنهت ليلى حديثها مشيرة إلى: "اختيار الفنان يوسف عمر مميز، وتم اختياره بعناية، وشجاعة منه تقديم الشخصية بسبب الانتقادات اتى وجهت له".

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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